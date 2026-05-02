Um homem de 19 anos foi preso nesta sexta-feira por tentativa de feminicídio, em Araguaína, norte do estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu a casa depois de ter escalado o muro e o telhado. Ele é suspeito de ter arrombado a casa, agredido a ex, que também tem 19 anos, e tentou provocar uma explosão durante o carcere privado.\nDe acordo com a polícia, a mulher recebeu ameaças de morte, foi agredida com socos e sofreu esganadura, um tipo de asfixia mecânica perigosa que exige contato direto e aplicação de força constante com as mãos no pescoço.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTO não localizou a defesa dele.\nIsenção na CNH para idosos: veja quem tem direito e como renovar o documento\nAdolescente pega carro sem autorização, bebe e deixa três feridos após bater em ônibus, diz PM