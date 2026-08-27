Diego Fonseca Borges responde por homicídio triplamente qualificado pela morte de Ielly Gabriele Alves, ocorrida em 2023 (Reprodução/Redes sociais)\nDiego Fonseca Borges, que foi filmado matando a namorada Ielly Gabriele Alves, está sendo julgado nesta quinta-feira (27), no Fórum da Comarca de Jataí, na região sudoeste de Goiás. O homem é acusado por homicídio triplamente qualificado, que é por motivo fútil, situação em que a defesa da vítima é difícil e por feminicídio, crime de homicídio em mulheres.\nAo POPULAR, a defesa de Diego informou que espera que os jurados possam julgar com base exclusivamente nos autos do processo e que o réu socorreu a vítima (leia a nota completa ao final do texto).\nO caso aconteceu em novembro de 2023 e, na época, Diego foi preso depois que a Polícia Civil vasculhou o celular de Ielly Gabriele, que estava com o aparelho na mão e filmou o momento de sua morte. No vídeo, é possível ver que Diego aponta a arma na direção da vítima, o celular cai no chão e a gravação para.