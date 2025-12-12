Carlos Eduardo Rodrigues do Nascimento, de 20 anos, foi condenado a mais de 10 anos de prisão após espancar com socos e chutes o aposentado João Muniz, de 75 anos, em Gurupi, sul do estado. Além disso, o réu terá que pagar uma indenização de R$ 50 mil à vítima por danos morais.\nO advogado de defesa do réu afirmou que ainda está analisando a decisão do Júri Popular.\nO crime aconteceu no dia 3 de maio, em uma rua do setor Vila Nova. Na época, câmeras de segurança próximas ao local registraram todo o espancamento do idoso. João, que estava em uma bicicleta, viu o momento em que Carlos e uma mulher, que também estavam de bicicleta, caíram após baterem no meio-fio.\nEle ofereceu ajuda a Carlos, mas acabou sendo agredido com socos e chutes pelo réu. A vítima chegou a ser levada para o hospital, onde passou 12 dias entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Gurupi.