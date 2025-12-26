-Idoso fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull em Palmas (1.3354565)\nNivaldo Ruiz, de 83 anos, ficou gravemente ferido e passou por cirurgia de emergência após ser atacado por um pitbull na região sul de Palmas. Conforme a Polícia Militar (PM), o animal estava solto em via pública e atacou no momento em que a vítima desembarcava de um veículo.\nO ataque aconteceu na noite de quinta-feira (25), na quadra 606 Sul. O idoso sofreu fratura exposta em um dos braços e perdeu parte de dois dedos da mão esquerda, além de um da mão direita. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado para um hospital particular.\nO idoso passou por uma cirurgia de emergência para reconstrução das mãos e estabilização do braço. Foram colocados pinos para evitar a amputação dos dedos, mas, segundo a família, ele ainda precisará de enxertos e cirurgias plásticas para reparar os danos causados pelo ataque.