Um homem de 31 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro, na Praia do Caju, em Palmas. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Até o momento, ninguém foi preso.\nO caso foi registrado neste domingo (22). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que uma motocicleta com dois suspeitos se aproximou da vítima, momento em que efetuaram o disparo. Em seguida, os suspeitos fugiram do local.\nVeja a cronologia da morte do produtor de abacaxi até a prisão dos suspeitos do crime\nVanderlei Luxemburgo recebe alta da UTI após quadro de infecção pulmonar\nA vítima foi levada ao hospital. O nome não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu informações sobre o estado de saúde.\nO caso está sendo investigado pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas. O JTo solicitou mais informações à Polícia Militar, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.