Um homem de 31 anos ficou gravemente ferido após ser atacado com uma faca em Araguaína, norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime entrou em surto após consumir bebida alcóolica e atingiu a vítima na região do tórax.\nA agressão aconteceu na segunda-feira (6), no setor Jardim Belo. Segundo testemunhas, o suspeito só não desferiu mais golpes porque foi impedido por terceiros. A vítima foi encontrada consciente e foi levada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nConforme a PM, o agressor tem 31 anos e entrou em surto após passar o dia consumindo bebida alcoólica com a vítima. Ele fugiu no local do crime e foi localizado escondido próximo a uma construção abandonada.\nHomem e mulher são presos por suspeita de armazenar e fazer delivery de drogas