-Vídeo mostra trabalhador caindo do alto de árvore durante poda (1.3312429)\nUm homem caiu de uma altura de cerca de 10 metros enquanto fazia a poda dos galhos de uma mangueira. O caso aconteceu em Guaraí, na região centro-norte do estado. Apesar da imagem forte, o trabalhador não sofreu nenhum ferimento grave.\nVeja no JA 2ª: Vídeo mostra trabalhador caindo do alto de árvore durante poda\nUm vizinho do local onde a mangueira está plantada conseguiu filmar o momento. O vídeo mostra o trabalhador despencando logo depois de cortar um galho com uma motosserra.\nO servidor público Houffler Albuquerque foi quem filmou o momento exato do acidente, na quarta-feira (10). Ele contou que foi até o local e viu que o homem estava andando normalmente.\nUm colega de trabalho, que preferiu não ser identificado, afirmou que o trabalhador teve alguns arranhões e chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas não teve nenhuma complicação.