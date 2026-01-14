Um homem de 28 anos foi preso suspeito de tentar matar um amigo durante as comemorações de Réveillon, em Barro Alto, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o investigado empurrou a vítima de uma ponte sobre o lago municipal e, logo depois, voltou ao local para participar das buscas e do resgate, fingindo não ter envolvimento com o crime.\nA prisão foi realizada na última segunda-feira (12) no município de Goianésia. A vítima, um homem de 34 anos, sobreviveu à queda, chegou a ficar internada em estado grave, recebeu alta, mas segundo o delegado responsável pelo caso, Marco Antônio, precisou retornar ao hospital.\nA queda foi de aproximadamente 6,5 metros de altura, o que torna o caso ainda mais grave,” disse o delegado.\nJovem é encontrado morto com ferimentos de faca e tiros em Paraíso do Tocantins