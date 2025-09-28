Homem de 56 anos é resgatado após ficar mais de um dia desaparecido (Soldado Cardoso PM/Divulgação)\nUm homem de 56 anos foi resgatado após ficar mais de um dia desaparecido na zona rural de Bom Jesus do Tocantins, na região centro-norte do estado. A vítima foi localizada em uma região de mata, a 400 metros de sua casa, e levada para um hospital. As buscas contaram com apoio da cachorra farejadora Dory, além do uso de drones.\nO homem foi encontrado no sábado (27), por volta das 11h30. Os familiares solicitaram apoio da equipe dos Bombeiros e informaram que o homem estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (26).\nJovem morre e passageira fica ferida após moto bater em barreira de proteção de rodovia\nPolícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou dois detentos mortos na porta de presídio em Paraíso do Tocantins