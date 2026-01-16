Um homem foi preso suspeito de torturar, estuprar e manter em cárcere privado duas pessoas em Taquaral de Goiás, no centro goiano. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), as vítimas procuraram a delegacia na terça-feira (13) para denunciar as agressões cometidas pelo homem, com quem moravam.\nComo o suspeito não teve a identidade divulgada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudesse se posicionar.\nSegundo a polícia, as vítimas relataram que eram agredidas constantemente com pauladas, chutes, barras de ferro e objetos arremessados.\nA motivação do crime seria o fato de as vítimas não conseguirem dinheiro para o homem comprar bebidas alcoólicas. Em algumas ocasiões, elas chegavam a ser amarradas e mantidas presas para serem agredidas novamente.\nPreparador físico do Águia de Marabá que morreu em acidente era flamenguista, casado e pai de dois; veja perfil