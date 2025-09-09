Um homem foi preso por suspeita de dar início a dois incêndios criminosos em diferentes pontos de Dianópolis, no sudeste do estado. As chamas foram provocadas na zona rural e dentro da cidade, na segunda-feira (8).\nO nome e a idade dele não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), os militares receberam um chamado sobre o primeiro incêndio, no setor Industrial, por volta das 11h40. Os vizinhos informaram que o homem foi visto ateando fogo em um lote baldio. As chamas se espalharam e atingiram peças de veículos, que ficaram destruídas.\nOs bombeiros foram chamados e conseguiram conter as chamas, mas o suspeito conseguiu fugir do local.\nIdoso morre no hospital após ser atropelado por ambulância em faixa de pedestres\nMenino de 11 anos morre após pisar em fio de energia de bomba de água, diz PM