Uma mulher foi morta a facadas em Taquaralto, região sul de Palmas, na madrugada desta quinta-feira (11). O suspeito do crime é um homem de 35 anos, que foi preso logo após o crime.
Veja vídeo no Jonnal Anhanguera 1ª Edição: Mulher morre após ser esfaqueada na região sul de Palmas
Conforme a Polícia Militar (PM), populares chamaram a equipe informando que uma mulher havia sido ferida com uma faca pelo suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas confirmou o óbito da vítima.
O crime teria ocorrido durante uma discussão entre o suspeito e a vítima. Segundo a PM, o homem desferiu golpes de faca contra a mulher e depois fugiu do local.