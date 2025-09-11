Um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar Raimundo da Luz Monteiro, de 70 anos, em Sampaio, na região norte do estado. O idoso foi assassinado com pauladas e golpe de facas durante uma festa em uma praia da cidade.\nO crime aconteceu no dia 6 de agosto de 2025. A prisão preventiva ocorreu nesta quarta-feira (10). O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contar com a defesa.\nSegundo a delegada Daniela Caldas, responsável pelas investigações, Raimundo da Luz estava participando de uma festa de temporada de praia quando foi agredido pelo suspeito próximo à orla da cidade.\nTentativa de fuga termina com prisão de motorista e apreensão de mais de 100 animais silvestres\nMédico suspeito de dar tapa em estudante diz que fez 'demonstração prática de procedimento'\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a prisão, o investigado, que possui passagem pela polícia, permaneceu em silêncio. A motivação do crime não foi divulgada pela polícia.