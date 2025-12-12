Um homem de 35 anos foi preso suspeito de assassinar a dona de uma pousada a facadas na Ilha do Bananal, em Formoso do Araguaia. Segundo a Polícia Civil, a vítima, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12).\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que vítima foi identificada como Sonia Ferreira de Castro, de 57 anos.\nA Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins (Sepot) informou, ainda por meio de nota de pesar, que Sônia Ferreira era indígena e moradora da aldeia Mirindiba, localizada ao sul da Ilha. Além disso a Sepot, lamentou a morte da vítima e se solidarizou com amigos e familíares. (Veja nota abaixo)\nSengundo a Polícia Militar, devido às condições geográficas e de segurança da área, a ocorrência foi atendida com o apoio dos militares de São Miguel do Araguaia (GO).