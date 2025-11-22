Um homem de 32 anos é suspeito de matar o cunhado durante uma briga em Porto Nacional, região central do estado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime estava defendendo a irmã de uma situação de violência doméstica. O caso foi registrado na manhã deste sábado (22).\nO homem que morreu foi identificado como Adalberto Ribeiro da Silva, de 41 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher dele chamou o irmão, e a mãe, alegando que estava sofrendo violência doméstica no Setor Pedro Ludovico.\nTestemunhas informaram aos policiais que os parentes da mulher vítima de violência foram até a casa e, no local, o homem entrou em luta corporal com o cunhado.\nNa briga, Adalberto feriu o cunhado com uma faca. O homem, mesmo ferido, sacou uma arma de fogo e disparou diversas vezes contra a vítima, que morreu no local. O nome do suspeito dos diparos não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa.