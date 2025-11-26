Um homem foi preso suspeito de matar um conhecido envenenado e enterrar o corpo no quintal de casa, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu em Caiapônia, na região sudoeste do estado, e, durante a abordagem, o suspeito confessou o crime aos policiais.\nO caso aconteceu no último domingo (23). Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização da matéria.\nA polícia foi acionada pelos familiares da vítima de 47 anos que registraram o desaparecimento dele. Segundo a PM, a vítima havia sido vista pela última vez na companhia do suspeito, conhecido como “Barba Ruiva”, que já tem histórico policial com várias passagens.\nDurante a abordagem, o suspeito confessou aos policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) ter envenenado a vítima e enterrado o corpo no quintal da própria residência. O local indicado foi escavado pelos militares e o corpo da vítima foi encontrado (assista ao vídeo abaixo). Ainda de acordo com os policiais, a companheira do suspeito no momento da abordagem aparentava estar dopada por uso de remédios.