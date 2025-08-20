Um homem de 38 anos foi preso suspeito de invadir áreas públicas e ameaçar servidores públicos em Colinas do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, ele tentou construir loteamentos ilegais nesses locais e também teria tentado invadir propriedades privadas.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Suspeito de liderar invasões em terras públicas é preso em Colinas\nO suspeito foi preso nesta terça-feira (19), durante cumprimento de mandado judicial. Conforme a polícia, ele seria o líder de um movimento responsável por invasões de áreas públicas em Colinas. O nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nSegundo a delegada responsável pelo caso, Lorranny Almeida, o homem teria liderado a invasão de um boque da cidade.\n“O homem preso hoje tentou construir verdadeiros loteamentos em áreas públicas. Em um dos casos, liderou a invasão de um bosque municipal que hoje já conta com mais de 40 casas irregulares. A ação [prisão] é para a garantia da ordem pública, uma vez que além das invasões, o homem ainda promoveu incitação ao ódio contra outros atores do processo fundiário e tentou invadir propriedades privadas”, disse a delegada.