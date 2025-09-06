Um homem de 55 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil após tentar fazer compras com cartões bancários que havia furtado de uma vizinha. O caso aconteceu em Taipas do Tocantins, região sudoeste do estado.\nO suspeito deve responder pelo crime de furto tentado. O nome dele não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu o contato da defesa.\nAs investigações da 102ª Delegacia de Taipas foram concluídas nesta sexta-feira (5). O suspeito foi preso em cumprimento de mandado expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Dianópolis.\nO delegado Eduardo Ferreira Nunes, disse que a vítima bloqueou os cartões assim que percebeu o sumiço.\n“Ocorre que a subtração dos cartões ocorreu no dia 19 de julho de 2025, e a proprietária dos mesmos não notou de imediato. Porém, por precaução, alguns dias depois, ela fez o cancelamento dos cartões, que ainda não haviam sido encontrados”, disse o delegado.