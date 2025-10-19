Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de enforcar a própria companheira e a ameaçar de morte com um facão. O caso aconteceu em Araguaína, região norte do estado.\nA vítima, de 22 anos, relatou que a agressão aconteceu após uma discussão, na noite de sábado (18). Durante a agressão, ela sofreu ferimentos nos pés causados por cacos de vidro de objetos quebrados.\nAcidente entre carros deixa um morto e três feridos na TO-342\nVídeo mostra momento em que jovem se envolve em confusão e é morto com a própria arma\nO homem foi detido e levado à Delegacia de Plantão junto com a vítima e o facão apreendido. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.