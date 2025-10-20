Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (20) dentro de uma casa abandonada em Esperantina, no extremo norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo apresentava diversas perfurações causadas por arma branca. O suspeito do crime foi preso.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é preso suspeito de matar mulher 20 anos em Esperantina\nA vítima foi identificada como Antônia Taynara Sousa Silva, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O suspeito e uma testemunha foram levados para a Central de Flagrantes de Araguatins.\nAmeaças por Pix: homem é preso em flagrante após intimidar ex-namorada com mensagens\nVídeo mostra momento em que jovem se envolve em confusão e é morto com a própria arma\nAcidente entre carros deixa um morto e três feridos na TO-342