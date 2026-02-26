Um homem foi preso em uma pousada em Goiânia suspeito de sequestrar e manter o próprio filho, de 9 anos, em cárcere privado por quase dois anos. De acordo com a Polícia Civil, ele retirou a criança da guarda da mãe sem consentimento e sem autorização judicial, impedindo qualquer contato do menino com a família materna.\nA prisão preventiva foi cumprida na terça-feira (25), durante operação conjunta da Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), de Goiás, e da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba (Deic/Deinter 10), de São Paulo.\nPai é preso suspeito de tentar matar filho e companheira a facadas, diz PM\nPai é preso suspeito de tentar matar filho com golpe de canivete no pescoço\nPai é preso suspeito de matar filha de dois meses em Araguaína\nSegundo as investigações, a criança estava desaparecida havia aproximadamente dois anos. Durante esse período, o menino não frequentou a escola e permaneceu em local desconhecido.