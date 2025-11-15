Um homem foi preso em flagrante neste sábado (15) pela suspeita de comercializar e armazenar gasolina de forma irregular no Setor Santa Helena, região sul de Palmas. A quantidade de gasolina encontrada no estabelecimento não foi informada.\nO nome do suspeito não foi informado, por isso o g1 e JTo não conseguiram contato com a defesa dele.\nSegundo a Polícia Militar, uma viatura que fazia patrulhamento pelo setor foi informada sobre a comercialização e armazenamento irregular do combustível no local. A partir da informação, a polícia seguiu até o endereço e flagrou o homem carregando galões de gasolina para um veículo.\nNova regra dos faróis passa a valer; veja como fica para motoristas tocantinenses\nFuncionário é preso por suspeita de incendiar materiais de obra em chácara\nDe acordo com a PM, durante a abordagem, o homem teria confessado que estava realizando a venda irregular de combustível e no interior do estabelecimento havia outros galões, cheios e vazios.