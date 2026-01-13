Um homem de 44 anos foi preso pelo crime de moeda falsa em Santa Tereza do Tocantins. A Polícia Militar chegou até o suspeito após uma denúncia por telefone. Com ele, foi encontrada uma mala com cerca de R$ 10.600 em cédulas falsificadas. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (12).\nOs militares localizaram o suspeito em um estabelecimento comercial, após a denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou jogar parte do dinheiro no banheiro do estabelecimento.\nO nome dele não foi divulgado e, por isso, o JTO não conseguiu contato com a defesa.\nDurante a prisão, a PM fez buscas no carro do suspeito e encontrou uma mala com cerca de R$ 10.600 em cédulas aparentemente falsificadas.\nPrisão domiciliar restringe rotina de coronel do Exército em Palmas\nDefesa Civil reforça alertas por SMS após vendaval em Palmas; saiba como se cadastrar