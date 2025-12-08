Um homem de 50 anos foi preso após tentar matar a companheira com golpes de facão em um residencial localizado na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada para o Hospital Geral de Palmas (HGP) com ferimentos graves.\nO crime aconteceu na noite de sábado (6), por volta das 19h30, em uma casa localizada Arso 111 (antiga 1103 Sul). De acordo com a PM, ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima caída dentro da casa, com ferimentos graves.\nEla foi socorrida e levada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O JTo não conseguiu informações sobre o estado de saúde dela.\nCriança de 10 anos morre após tentar segurar traseira de caminhão em movimento, diz PM\nPMs presos por morte de dono de pastelaria tiveram, ao todo, seis promoções por bravura