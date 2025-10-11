Um homem de 28 anos foi preso em flagrante ao atropelar a ex-namorada em Oliveira de Fátima, região central do estado. A vítima, de 43 anos, foi arremessada a uma distância de cerca de cinco metros e ficou gravemente ferida.\nO caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (10) e a Polícia Militar foi acionada pela mulher, que informou que o suspeito estava tentando pular o muro de sua casa e proferindo ameaças. O nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nQuando a equipe chegou, o homem estava em uma caminhonete e acelerou em direção à ex-namorada, que estava na calçada. Com o impacto, a mulher caiu no chão, já ferida.\nHomens são atingidos por raio durante pescaria em rio no Tocantins, dizem Bombeiros\nCama abandonada vira banco improvisado em ponto de ônibus de Palmas