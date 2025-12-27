Um homem de 65 anos foi preso suspeito de matar uma mulher a tiros em Buriti do Tocantins, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, ele teria pedido para a vítima para buscar a filha na casa de um parente para atraí-la. A vítima é Crizeuda Guimarães Oliveira, 35 anos.\nO caso aconteceu na madrugada deste sábado (27). O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nDe acordo com os militares, o homem teria feito uma emboscada para conseguir atrair a vítima. Quando a mulher chegou ao local indicado, para supostamente buscar a filha, acabou sendo surpreendida pelo suspeito, que disparou contra ela com uma arma de fogo artesanal.\nSuspeito atraiu jovem para a morte usando rede social de sua namorada, diz delegado\nHomem fica gravemente ferido após ataque de pitbull em Palmas; vídeo