Um homem morreu após ser esfaqueado na quadra 307 Norte, em Palmas. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 11h. O suspeito chegou a fugir, mas foi preso minutos depois.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nSegundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada, mas informações preliminares indicam que era uma pessoa que vivia em situação de rua. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimar o homem, mas não teve êxito.\nPolicial de folga atira em suspeito para libertar idosa de 90 anos feita refém\nDono de empresa de turismo morre em Palmas\nMulher morre em acidente violento na BR-153\nO crime aconteceu próximo de uma borracharia e da 3ª Delegacia de Polícia Civil. Os policiais fizeram buscas pela região e localizaram o suspeito em uma mercearia, a 300 metros do local do assassinato. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele já havia trocado de roupa e tentou fugir.