Um esquema de delivery de drogas foi desarticulado em Palmas, com a prisão de dois suspeitos de tráfico na tarde desta segunda-feira (6). Um homem foi flagrado fazendo a entrega e uma mulher foi presa por armazenar grande quantidade de entorpecentes.\nPoliciais da 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc – Palmas) realizaram uma operação após a Unidade Antidrogas investigar diversas denúncias de que um homem atuava em um esquema de delivery de drogas em Palmas.\nDe acordo com a Polícia Civil, a equipe viu um homem com as mesmas características que constavam nas denúncias fazendo uma entrega na Arse 32, antiga 306 Sul. Ele foi abordado e estava com uma porção fracionada de substância análoga à maconha.\nUma mulher que estava no local afirmou que comprou a droga por R$ 100 e que esperava a entrega em frente à casa onde mora. Também explicou aos policiais que havia comprado drogas do mesmo homem por "duas ou três vezes".