Uma mulher de 47 anos morreu após o carro em que ela estava bater em uma árvore na TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis, região central do estado. O motorista do veículo, de 49 anos, foi socorrido, mas acabou morrendo no Hospital de Porto Nacional.
As vítimas são Aldeni Pires Rodrigues e Maria das Dores Sousa Silva, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.
A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do acidente. O veículo e os objetos das vítimas foram entregues a um parente.
Os corpos foram levados pelo Núcleo Regional de Medicina Legal de Porto Nacional, e liberados aos familiares após exames.