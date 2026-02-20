O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado em um terreno baldio no setor Basã em Aguiarnópolis. Caso aconteceu nesta sexta-feira (20).\nPoliciais militares estiveram no local e identificaram que a vítima tinha uma perfuração de arma de fogo na cabeça. O nome do jovem não foi divulgado pela PM.\nJovem de 27 anos é encontrado morto dentro de carro que capotou na TO-164\nCom ocupação 170% acima do limite, Unidade Penal de Gurupi sofre interdição parcial\nDe acordo com a polícia, a Perícia Técnica e a Polícia Civil foram chamadas e realizaram os procedimentos legais.\nSegundo a PM, uma equipe realizou buscas na região, mas não encontrou o suspeito.\nO JTo solicitou informações sobre o caso à Secretaria de Segurança Pública, mas não teve resposta até a última atualização da matéria.