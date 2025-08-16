Um homem foi assassinado com golpes de arma branca ao tentar separar a briga entre um casal, em Barra do Ouro, região nordeste do estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local.\nO crime aconteceu na madrugada deste sábado (16), em um estabelecimento de eventos da cidade. A vítima foi identificada como Gerson Ribeiro dos Santos, de 58 anos, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nConforme a PM, a vítima interveio na discussão entre um casal, quando o suspeito desferiu vários golpes de arma branca. Gerson foi socorrido por terceiros e levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS), mas não resistiu aos ferimentos.\nMotociclista é levado para delegacia após ser flagrado por câmera de segurança assediando mulheres em rua\nCaminhão perde controle em ladeira e atinge carros estacionados na entrada de cachoeira em Taquaruçu