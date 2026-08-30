Um homem de 35 anos foi morto a tiros, na frente da esposa e dos filhos, na tarde deste domingo (30), no balneário conhecido como Pau Seco, às margens do Lago de Palmas, na região norte da cidade. A vítima foi identificada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), como Wanderson de Souza Freitas.\nDe acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, ele estava no local com a família, incluindo os filhos de 11 meses e 3 anos, quando foi surpreendido pelo atirador. Segundo o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Israel Andrade, os dois homens possuíam um histórico de desentendimento anterior.\n"Já havia um desentendimento anterior entre eles. Um deles estava aqui com a família quando foi confrontado por outro indivíduo. Iniciaram uma discussão, e esse autor saiu, ao que tudo indica, para buscar a arma que utilizou para o crime, e voltou. Momento em que confrontou a vítima novamente e desferiu os disparos de arma de fogo", disse o delegado.