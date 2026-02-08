Raniery da Silva Carvalho de 42 anos, que estava hospedado em uma chácara em Bela Vista, em São Miguel do Tocantins, foi morto a tiros durante um assalto, na madrugada deste domingo (8).\nConforme a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em uma embarcação. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que eram cinco homens e que eles teriam entrado no quarto em que Raniery dormia e feito os disparos. O grupo ainda tentou matar outro homem, parente da vítima, que também estava hospedado na propriedade, mas ele conseguiu fugir.\nIdoso morre e duas pessoas ficam feridas após ataque de abelhas em povoado de Araguaína\nEntenda as etapas da vistoria veicular e o que pode atrasar processo no Detran\nA Polícia Militar informou que os suspeitos fugiram em direção ao Maranhão, levando um cordão de ouro e três aparelhos celulares. No local da ocorrência, os militares encontraram diversas cápsulas de munição, tanto deflagradas quanto intactas, semelhantes às utilizadas em pistolas.