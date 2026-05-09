Um homem de 40 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável. A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Palmas, aponta que o suspeito observava a enteada, de 12 anos, enquanto ela tomava banho.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Homem de 40 anos é indiciado por violência sexual após espionar jovem tomando banho\nDe acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o investigado utilizava um sofá para alcançar uma fresta na parede do banheiro e espiar a adolescente. O caso ocorreu no início de janeiro de 2026, na capital, e foi descoberto pela própria vítima, que relatou o ocorrido à mãe.\nApós a denúncia, a Justiça concedeu medidas protetivas em favor da adolescente, proibindo o homem de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com ela. O JTo não conseguiu contato com a defesa do investigado.