Um homem foi preso e indiciado pela Polícia Civil por estuprar e engravidar a enteada de 10 anos, na região norte do estado. Segundo a polícia, exames de DNA comprovam que a criança estava grávida do suspeito. A mãe da vítima também foi indiciada pelo crime devido sua omissão em proteger a filha.\nAs informações do caso foram repassadas nesta segunda-feira (15). Os dois investigados não tiveram os nomes divulgados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações iniciaram após uma denúncia, do Conselho Tutelar da cidade, de que uma criança de dez anos estaria grávida. A Polícia Científica do estado realizou exames genéticos para identificar o suspeito do crime e o laudo pericial foi produzido pelo Laboratório de Genética Forense.