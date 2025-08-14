Um homem de 43 anos foi espancado por moradores de Chapada de Areia, região central do estado, após ser apontado como suposto autor do assalto a uma farmácia. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado caído no chão com ferimentos nesta quarta-feira (13).\nDe acordo com a PM, a vítima, de 24 anos, informou que estava trabalhando no comércio quando o homem chegou, tirou um facão da cintura e anunciou o assalto. Sob ameaça, ela teve que entregar o dinheiro do caixa. Depois, o homem saiu a pé da farmácia.\nApós o roubo, a vítima compartilhou as imagens do crime em um grupo de aplicativo de mensagens da cidade. Moradores reconheceram o homem na rua e o agrediram com socos e pontapés, conforme a polícia.\nO homem ficou consciente, mas com muitos ferimentos. Por isso, precisou ser levado por uma ambulância da cidade até o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins (HRP). A polícia informou que não conseguiu identificar ou prender nenhum dos moradores envolvidos.