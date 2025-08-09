Um homem de 45 anos ficou em estado grave após ser esfaqueado no pescoço e nas costas depois de suspostamente cobrar uma dívida. O caso aconteceu em Araguaína, região norte do estado, e o suspeito do crime está sendo procurado.\nSegundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada na noite de sexta-feira (8) na Rua Sucupira, esquina com a Avenida Guaíba. O nome dos envolvidos não foi informado e o JTO não conseguiu contato com seus representantes ou advogados.\nTestemunhas informaram que a briga entre os dois começou em uma rua e se estendeu até o local onde o suspeito desferiu dois golpes de faca e, em seguida, fugiu.\nO homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).\nTocantins tem mais de 4 mil casos de violência contra a mulher em 2025: 'Me derrubou e torceu minha perna', diz vítima