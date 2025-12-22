O corpo de um homem de 29 anos foi encontrado caído em uma rua do Jardim Taquari, região sul de Palmas, na madrugada desta segunda-feira (22). A vítima tinha perfurações de faca e foi localizada por moradores nas primeiras horas desta manhã. A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento.\nO homem foi identificado como Welligton Mendes da Conceição, segundo a Secretaria da Segurança Pública. A 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas (DHPP – Palmas) conduz a investigação do caso.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, a moto da vítima foi encontrada em uma distribuidora de bebidas, localizada na avenida principal, a poucos metros do local onde o corpo foi encontrado, próximo à quadra T32.\nFilho do presidente do Sindicato Rural de Colinas do Tocantins morre em acidente na TO-335