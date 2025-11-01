O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado no quintal de uma casa em Sítio Novo, no Bico do Papagaio, na manhã deste sábado (1º). O caso está ligado a uma tentativa de homicídio registrada durante a madrugada, em que outro homem foi atingido por tiros.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi chamada para a primeira ocorrência por volta das 3h15 no Setor Central, após vizinhos escutarem três disparos de arma de fogo.\nPara identificar o ferido, os policiais foram até o Hospital Municipal e receberam a informação de que um homem de 35 anos deu entrada com um ferimento de arma de fogo na coxa esquerda. Ele precisou ser transferido para o Hospital Regional de Augustinópolis devido à gravidade do quadro de saúde.\nAlgumas horas depois, por volta das 7h deste sábado, a PM foi chamada no mesmo endereço após o pai do homem ferido encontrar um corpo no quintal da casa.