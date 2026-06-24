Um homem de 43 anos foi encontrado morto em uma quadra poliesportiva no setor Jardim Aureny III, em Palmas. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava um corte na garganta e uma perfuração que pode ter sido causada por disparo de arma de fogo.\nO caso aconteceu na tarde desta terça-feira (23), por volta das 14h. A vítima foi identificada como Gilmar Conceição de Jesus, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nA PM informou que foi acionada por moradores que encontraram o corpo sem roupas em uma área de mata próxima à quadra. Durante buscas, os policiais localizaram uma faca com vestígios de sangue, que pode ter sido usada no crime.\nO preço do carvão: o que muda entre a rotina de uma família em Almas e o trabalho análogo à escravidão\nPrefeitura de Colinas libera sextas-feiras de julho para servidores e justifica medida com incentivo ao turismo