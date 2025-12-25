Um homem de 26 anos foi assassinado com golpes de faca nas costas em Goiatins, no norte do Tocantins. Ele foi identificado como Tiago Pereira de Souza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele estava em um bar quando começou a ser perseguido por dois homens.\nVeja vídeo no JA 2º Edição: Jovem de 26 anos é morto a facadas em Goiatins\nO crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (24), no Setor Alto Lindo. A vítima foi encontrada por moradores em uma casa abandonada, onde recebeu golpes de faca. A motivação do crime está sendo investigada.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que antes do crime houve uma discussão entre a vítima e dois homens, de 23 e 43 anos, em um estabelecimento comercial.\nTroca de mensagens e morte: veja o que se sabe sobre jovem assassinado após marcar encontro pelas redes sociais