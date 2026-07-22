Henrique Ribeiro de Souza tinha 32 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm homem identificado como Henrique Ribeiro de Souza, de 32 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo dentro de uma kitnet no Bairro Muniz Santana, em Gurupi, sul do Tocantins. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (21), e a Polícia Civil apura a autoria e a motivação.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Homem de 32 anos é assassinado a tiros dentro de casa em Gurupi\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), testemunhas relataram que um homem desconhecido entrou rapidamente no imóvel, efetuou os disparos e deixou o local logo em seguida. Moradores também ouviram o barulho de uma motocicleta saindo da região após o crime.\nA Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 22h50. No endereço, equipes encontraram a vítima morta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e confirmou o óbito.