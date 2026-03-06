Jean Matheus de Castro Rodrigues, de 24 anos, foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (06) vítima de homicídio no Setor Morada do Sol. Também foi localizada no local da morte, uma pistola calibre .380 sob a perna da vítima, além de porções de substância análoga a entorpecente no interior do automóvel.\nSegundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), a ocorrência teve início após o recebimento de uma denúncia anônima via 190, relatando que um grupo de pessoas teria abandonado um veículo VW Virtus, de cor branca, e logo após fugido do local.\nOs policiais encontraram o corpo do homem no banco do motorista, com perfurações na região da cabeça, aparentemente causadas por arma de fogo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde passou pelos exames de necropsia e foi liberado para a família.