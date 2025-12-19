O corpo de um homem, ainda não identificado, apareceu boiando às margens do Rio Tocantins, no município de São Miguel do Tocantins, no extremo norte do estado, na tarde desta quinta-feira (18).\nA vítima estava com as mãos amarradas e, segundo a Polícia Militar (PM), apresentava duas perfurações na nuca com características semelhantes a disparos de arma de fogo.\nJustiça decreta prisão de motorista suspeito de matar pai e bebê em acidente\nCarro capota em avenida de Palmas e motorista morre após ser arremessado\nPopulares localizaram o corpo no bairro Bela Vista, nas proximidades da Praia do Bianor, e acionaram as autoridades. Com o apoio da Defesa Civil, equipes retiraram o corpo da água.\nPeritos e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram os trabalhos no local. O corpo seguiu para Araguaína, onde exames devem confirmar a causa da morte e a identidade da vítima. A Polícia Civil investiga o caso como uma possível execução.