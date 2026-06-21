-HOMICÍDIO EM ARAGUAÍNA (1.3424419)\nUm homem de 38 anos, identificado como Geraldo Pereira de Andrade Filho, apareceu morto na manhã deste domingo (21) no setor Maracanã, em Araguaína, no norte do estado. A vítima tinha ferimentos provocados por arma branca.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Araguaína recolheu o corpo no local e encaminhou para a sede do órgão, onde passa por exame de necropsia para apurar a causa da morte.\nDenúncia do MPTO detalha dinâmica de assassinato de vigia em shopping de Palmas; veja detalhes\nInvestigação da Polícia Civil aponta dez pessoas por irregularidades em contrato da saúde de Palmas\nAcidente entre caminhões na BR-153 em Crixás do Tocantins deixa vítima carbonizada após incêndio\nA ocorrência mobilizou a Polícia Militar por volta das 5h20, após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No endereço, os militares encontram a vítima caída na calçada, encostada ao portão de uma residência, já sem sinais vitais.