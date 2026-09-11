Um homem ainda não identificado foi encontrado morto às margens da BR-010, em Porto Nacional, na região central do Tocantins. O corpo estava em estado avançado de decomposição e apresentava lesões que, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), sugerem um possível atropelamento. A causa da morte depende dos exames periciais.\nA ocorrência entrou no registro da Polícia Civil no início da noite de quinta-feira (10), no km 398 da rodovia. A vítima não portava documentos de identificação. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames que devem ajudar na identificação e na definição das circunstâncias da morte.\nCorpo carbonizado em carro incendiado em Palmas; veja o que se sabe e o que falta esclarecer\nDupla é procurada por suspeita de enganar 22 idosos em fraude de empréstimos no Bico do Papagaio