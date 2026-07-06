Um homem de 30 anos foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta na noite deste domingo (5), na Avenida B5, no setor Aeroporto, em Guaraí, região centro-norte do Tocantins. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) e da Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.\nOs bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o homem caído ao lado da motocicleta. A equipe realizou a avaliação da vítima e iniciou imediatamente os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com auxílio de um Desfibrilador Externo Automático (DEA).\nAs manobras de reanimação foram mantidas até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima.\nJovem morre após caminhonete cair de ponte na zona rural de Bernardo Sayão