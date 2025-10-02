Três pessoas foram presas pela Polícia Civil suspeitas de envolvimento no assassinato de Francisco Odair Pereira, 49 anos, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Ele foi decapitado, teve as mãos decepadas e o corpo incendiado junto com sua motocicleta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu depois que ele mandou mensagens para uma mulher comprometida.\nForam presos dois homens de 19 e 21 anos, além de uma mulher de 22 anos. Os nomes não foram informados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles. Um quarto suspeito está foragido e a polícia também apura a participação de um adolescente.\nDe acordo com a polícia, o assassinato foi motivado porque a vítima teria enviado mensagens para a mulher propondo encontros amorosos. Isso despertou a ira do companheiro dela, que também participou do crime, conforme a investigação.