Fagner Fernandes Neres foi condenado a 45 anos de prisão pelos crimes de tentativa de feminicídio e estupro contra a ex-companheira, em Gurupi, no sul do Tocantins. A decisão é do Tribunal do Júri da comarca e ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Justiça condena homem a 45 anos de prisão por estupro e tentativa de feminicídio\nO julgamento ocorreu na última quarta-feira (13) e a sentença foi proferida pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. O JTo tentou locazilar a defesa do réu, mas não conseguiu até a última atualizada desta reportagem.\nSegundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), os crimes ocorreram entre a noite de 10 de agosto e a madrugada de 11 de agosto de 2025. De acordo com o relato da vítima, o homem invadiu a casa dela e a forçou a manter relações sexuais mediante violência, na presença das duas filhas crianças do casal.