Frederico de Jesus da Silva Ribeiro foi condenado por matar a ex-namorada Olívia Arantes, de 17 anos, e a mãe dela, Maria Arantes, de 58 anos, além do cachorro da família. A pena dele é de 43 anos de prisão. O crime aconteceu no assentamento Bom Sucesso, em Porto Nacional. Ele ainda pode recorrer da decisão.\nVeja vídeo no JA2:Acusado de matar ex-namorada e a mãe dela é condenado a 42 anos de prisão\nMãe e filha foram assassinadas com golpes de facão na madrugada do dia 29 de outubro de 2023. O pai de Olívia também foi ferido no ataque. O JTo pediu posicionamento da defesa do condenado, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nFrederico está preso desde o dia 31 de outubro de 2023. Ele foi a júri popular e, após as deliberações, a sentença foi publicada na terça-feira (19). A decisão é da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional.